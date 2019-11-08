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Александрия играла на победу, но ничья с Сент-Этьеном – тоже неплохо, – Безбородько

07:30 78 Читати українською
Александрия играла на победу, но ничья с Сент-Этьеном – тоже неплохо, – Безбородько
Денис Безбородько / ФК Александрия

Нападающий Александрии Денис Безбородько прокомментировал ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (2:2).

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахби Хазри 24’
Махди Камара 73’
24’ Вахби Хазри
73’ Махди Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Эмоции переполняют. Такого еще не чувствовал в жизни. Еще и гол забил дебютный в Лиге Европы. Но есть горчинка, ведь могли выиграть.

Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча

В начале первого тайма было много моментов. Ничья – неплохо, но мы играли на победу. Было ощущение, что Сент-Этьен остановится. Наша команда славится характером, мы никогда не сдаемся. Вот и теперь получилось забить два гола за короткий промежуток. Тренер говорил, что я должен усилить. Где-то удалось выполнить установку", – поделился Безбородько в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Александрия вырвала ничью в невероятном матче Лиги Европы против Сент-Этьена (2:2), а решающий гол забил именно Безбородько.

Александрия в компенсированное время вырвала ничью с Сент-Этьеном

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Теги
Лига Европы Денис Безбородько Денис Безбородько Сент-Этьен Сент-Этьен Александрия - Сент-Этьен Александрия Александрия
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