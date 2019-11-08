Александрия играла на победу, но ничья с Сент-Этьеном – тоже неплохо, – Безбородько

Нападающий Александрии Денис Безбородько прокомментировал ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (2:2).

"Эмоции переполняют. Такого еще не чувствовал в жизни. Еще и гол забил дебютный в Лиге Европы. Но есть горчинка, ведь могли выиграть.

Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча

В начале первого тайма было много моментов. Ничья – неплохо, но мы играли на победу. Было ощущение, что Сент-Этьен остановится. Наша команда славится характером, мы никогда не сдаемся. Вот и теперь получилось забить два гола за короткий промежуток. Тренер говорил, что я должен усилить. Где-то удалось выполнить установку", – поделился Безбородько в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Александрия вырвала ничью в невероятном матче Лиги Европы против Сент-Этьена (2:2), а решающий гол забил именно Безбородько.

Александрия в компенсированное время вырвала ничью с Сент-Этьеном