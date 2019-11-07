Александрия принимает Сент-Этьен в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Сент-Этьен.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Сент-Этьен начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

В первом поединке команды разошлись миром – 1:1. Александрия и Сент-Этьен набрали по 2 очка и замыкают турнирную таблицу группы, сохраняя шансы на плей-офф.

Александрия начала матч активнее, но на 24-й минуте Сент-Этьен открыл счет. Панькив сбил Хазри в штрафной, а рефери назначил пенальти. Сам пострадавший реализовал 11-метровый.

Александрия – Сент-Этьен: видео гола Хазри