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Александрия – Сент-Этьен – видео гола

22:27 113 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен – видео гола
Александрия – Сент-Этьен – видео голов и обзор матча 7 ноября 2019

Александрия принимает Сент-Этьен в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Сент-Этьен.

 
Вахби Хазри 24’
24’ Вахби Хазри

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Сент-Этьен начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

В первом поединке команды разошлись миром – 1:1. Александрия и Сент-Этьен набрали по 2 очка и замыкают турнирную таблицу группы, сохраняя шансы на плей-офф.

Александрия начала матч активнее, но на 24-й минуте Сент-Этьен открыл счет. Панькив сбил Хазри в штрафной, а рефери назначил пенальти. Сам пострадавший реализовал 11-метровый.

Александрия – Сент-Этьен: видео гола Хазри

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Копенгаген – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
21:24
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Теги
Лига Европы Главное Видеоновости Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Александрия - Сент-Этьен
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