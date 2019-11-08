Олександрія грала на перемогу, але нічия із Сент-Етьєном – також непогано, – Безбородько

Нападник Олександрії Денис Безбородько прокоментував нічию в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Сент-Етьєна (2:2).

"Емоції переповнюють. Такого не відчував в житті. Ще й гол забив дебютний в Лізі Європи. Але є гірчинка, адже могли виграти.

Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу

На початку першого тайму було багато моментів. Нічия – непогано, але ми грали на перемогу. Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться. Наша команда славиться характером, ми ніколи не здаємося. Ось і тепер вийшло забити два голи за короткий проміжок. Тренер казав, що я повинен підсилити. Десь вдалось виконати установку", – поділився Безбородько в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у неймовірному матчі Ліги Європи проти Сент-Етьєна (2:2), а вирішальний гол забив саме Безбородько.

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