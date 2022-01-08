"Хлопці вже потихеньку з'їжджаються. Новачки, які прибули до Олександрії, проходять медобстеження, після чого представлятимемо їх у ролі повноправних футболістів клубу.

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Нових гравців у нас семеро, п'ятеро з яких за умови успішного медобстеження підпишуть контракти. Щодо двох інших зрозуміло буде трохи згодом. Сподіваємось, що запрошені футболісти зможуть підсилити нас і допоможуть Олександрії", – сказав Гура у коментарі Meta Ratings.

Вихід "містян" з відпустки запланований на 10 січня. Після медобстеження та тестування розпочнеться підготовчий збір, який триватиме до 16 січня. А за три дні команда вирушить на збори до Туреччини.

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