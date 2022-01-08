Украинский защитник Богдан Бутко не перейдет в Черноморец, сообщает UA-Футбол.

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"Моряки" были заинтересованы в подписании опытного игрока, и даже договорились о контракте, однако вынуждены были отказаться от идеи трансфера. Причиной стала травма, которую Богдан получил в последний момент, поддерживая форму самостоятельно.

Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. За основную команду "горняков" провел 64 матча, а остальное время играл в аренде (Мариуполь, Волынь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурум). Также Богдан провел 32 поединка за сборную Украины. С лета 2021 года после ухода из Шахтера находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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