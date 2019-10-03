Александрия – Гент: стартовые составы на матч Лиги Европы

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия принимает бельгийский Гент. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Гент начнется в 19:55 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
Стартовые составы команд:
Александрия: Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Ситало, Лучкевич.
Запасные: Безбородко, Бабогло, Билык, Довгий, Задерака, Запорожан, Шастал.
Гент: Камински, Лустиг, Пластун, Нгаду-Нграджи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-офо, Дэвид, Депуатр, Яремчук.
Запасные: Бонн, Деягере, Домпе, Квилитая, Кубо, Кусеманс, Мохаммаді
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