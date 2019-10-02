Гент: українське тріо, "бліда" столітня історія і тренер-трудяга – представлення суперника Олександрії в Лізі Європи

У другому турі групового етапу Ліги Європи українська Олександрія приймає бельгійський Гент. "Футбол 24" знайомить з суперником бронзового призера УПЛ.

Загальна інформація

Дата заснування: 1864 рік (як футбольний клуб – 1900)

Титули та досягнення: чемпіон Бельгії (1 раз), володар Кубка Бельгії(3 рази), переможець Суперкубка Бельгії (1 раз)..

Найвище досягнення у єврокубках: Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу (2015/16), Ліга Європи, 1/4 фіналу (1991/92).

Прізвиська: "буйволи"

Домашній стадіон: Геламко Арена (вміщує 20 тисяч глядачів)

Головний тренер: Йєс Торуп (Данія)

Капітан: Вадіс Оджіджа-Офо.

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Королівська атлетична асоціація Гент – одна з найстаріших спортивних організацій Бельгії. Легкоатлетичні та секція хокею на траві були започатковані ще в 1864-у році. Футбольний клуб почав функціонувати у 1900-у році. Спочатку він на французький манер називався Гонтуаз (La Gantoise) – у франкомовній частині Бельгії досі використовують цю назву. Своє прізвисько – "буйволи" – клуб отримав на початку ХХ століття, коли до міста завітав відомий на той час шоумен Баффало Білл.

Попри понад столітню історію Гент не може похизуватися визначними успіхами. Своє перше і єдине чемпіонство клуб здобув лише у 2015 році. У національному Кубку результати трохи успішніші – три титули (1964, 1984, 2010). Також одного разу команда завоювала Суперкубок Бельгії (2015).

Виступи у єврокубках

Впродовж сезону 1990/91 Гент тривалий час був лідером чемпіонату Бельгії. Однак невтішна кінцівка призвела до підсумкового третього місця. Тому замість бажаної Ліги чемпіонів клуб був змушений стартувати у Кубку УЄФА. Той сезон так і залишається одним із найуспішніших в історії "буйволів". Команда здолала Лозанну, франкфуртський Айнтрахт та московське Динамо і зупинилася лише в 1/4 фіналу – кривдником бельгійців став тоді грізний амстердамський Аякс. Через рік Гент грав у фіналі Кубка Інтертото, де поступився ПСЖ.

Завоювавши своє перше чемпіонство у 2015 році, Гент закріпив свій успіх у Лізі чемпіонів. Бельгійці потрапили до групи Н разом із Валенсією, Ліоном та Зенітом. "Буйволи" по разу обіграли кожного суперника, набрали 10 очок та стали першим бельгійським клубом, який вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Щоправда, стадія 1/8 фіналу була останньою – німецький Вольфсбург (з яким цього року Гент потрапив в одну групу Ліги Європи) виявився занадто "міцним горішком".

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Цікаво, що у цьогорічному розіграші другого за рангом євротурніру Гента могло й не бути. Команда завершила минулий чемпіонат на 5-й позиції. Однак Апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати Мехелен. Переможця Кубка Бельгії минулого сезону визнали причетним до фінансових махінацій, зловживань, пов'язаних з підкупом гравців, суддів та організації договірних матчів. Тому вакантна путівка дісталася саме Генту.

Тренер

Наставник Гента найбільшого успіху під час кар'єри гравця досяг у складі ОВ, з яким Йєс Торуп виграв чемпіонат та два Кубки Данії. Виступаючи на позиції форварда, він забив 29 голів у 134 матчах за свій рідний клуб. Досягти у спіху за кордоном Торуп не зумів: за два сезони у складі німецького Юрдінгена відзначився всього 3 рази. Зате повернення на батьківщину вийшло вдалим – 58 голів у 203 матчах за Есб'єрг.

Саме там Йєс і почав кар'єру наставника. Спочатку, ставши асистентом, а в березні 2011-го отримав посаду головного тренера Есб'єрга, з яким через рік виграв другий за рангом дивізіон чемпіонату Данії, а в 2013-у – національний Кубок. Після того успіху Торуп отримав пропозицію очолити молодіжну збірну свої країни. Пропрацювавши там два роки, став наставником одного із тамтешніх грандів – Мітьюлланда. Своїм шансом фахівець скористався на повну – в останній рік його роботи "вовки" стали чемпіонами, перервавши дворічне домінування Копенгагена.

Оцінити однозначно результати Торупа на чолі Гента поки доволі складно. Так, клуб пробився до групового раунду Ліги Європи, але ми вже згадували, що отримав він це право не за результати на футбольних полях. Зрештою, варто визнати, що й можливості у команди відповідні. Тому можна стверджувати, що Йєс витискає зі своїх гравців якщо не максимум, то близько до цього.

Команда

Передусім, для українського уболівальника Гент цікавий тим, що там виступає три наших співвітчизники. До того ж усі вони не пасуть задніх. Ігор Пластун стабільно грав в основному складі, поки не отримав травму. Роман Безус є постійним гравцем найближчої ротації і час від часу радує тамтешніх вболівальників результативними діями.

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Звісно, найуспішнішим у цій трійці є Роман Яремчук. Нападник збірної України – гравець основи і лідер атак Гента. Вже в нинішньому сезоні він записав у свій актив 9 голів та 3 результативні передачі у 12 поєдинках. Влітку у Романа були пропозиції із Серії А, і він не приховує бажання спробувати власні сили в Італії. Що ж, такі результати в Бельгії лише посприяють реалізації цього бажання.

Загалом у Гента в кожній лінії є гравець, якого можна назвати лідером. В атаці грізний дует разом з Яремчуком формує Джонатан Девід (10 м'ячів у нинішньому сезоні). За центр поля відповідає Вадіс Оджіджа-Офо, який віддав найбільше асистів (5). У центрі захисту надійна пара африканців Ділан Бронн та Мішель Нгаду-Нгаджі. Останній до того ж ефективно підключається до атаки – 3 голи у восьми матчах.

Резюме

У національному чемпіонаті у підопічних Йєса Торупа наразі все складається вдало. Команда йде серед лідерів, зазнавши лише однієї поразки за 8 матчів. У стартовому турі групового етапу Ліги Європи Гент здобув важку і дуже важливу перемогу над Сент-Етьєном (3:2). Загалом безпрограшна серія "блакитних" в усіх турнірах триває уже 10 поєдинків.

Звісно, в гості до Олександрії завітає далеко не гранд навіть бельгійського футболу, тому підопічні Володимира Шарана мусять не просто дати бій супернику, а спробувати набрати свої перші очки у Лізі Європи. Особливо на фоні поразки у першому турі від Вольфсбурга. Очевидно, що матч буде не з простих, адже Гент цілком серйозно претендує на вихід у плей-офф. Однак олександрійці вміють грати чітко та організовано, а саме про таких у Гента зазвичай виникають проблеми.

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