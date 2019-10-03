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Олександрія – Гент: стартові склади на матч Ліги Європи

18:42 449 Читать на русском
Олександрія – Гент: стартові склади на матч Ліги Європи
Олександрія – Гент: стартові склади на матч Ліги Європи 03.10.2019

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія приймає бельгійський Гент. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Гент розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко, Банада, Гречишкін, Ковалець, Трет'яков, Сітало, Лучкевич.

Запасні: Безбородько, Бабогло, Білик, Довгий, Задерака, Запорожан, Шастал.

Гент: Камінскі, Лустіг, Пластун, Нгаду-Нграджі, Асаре, Кумс, Овусу, Одіджа-Офо, Девід, Депуатр, Яремчук.

Запасні: Бонн, Деягере, Домпе, Квілітая, Кубо, Кусеманс, Мохаммаді

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Ліга Європи Олександрія - Гент Гент Гент Олександрія Олександрія
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