Александрия – Гент: прогноз на матч Лиги Европы

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия встретится с бельгийским Гентом. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Гент начнется в 19:55 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Александрия – Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Специалисты по комапании Marathon Bet считают бельгийцев безоговорочными фаворитами – победа Гента оценивается в 1.75. Тогда как коэффициент на победу Александрии составляет 4.90. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в четыре раза.

Также по мнению букмекера, команды будут более результативными в первом тайме. На то, что Александрия до перерыва забьет больше, чем после, можно поставить с коэффициентом 3.86, а наоборот – 3.05. У Гента этот показатель имеет следующий вид: 3.18 для первой половины и 2.50 – для второй.

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