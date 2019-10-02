Олександрія – Гент: прогноз на матч Ліги Європи

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія зустрінеться з бельгійським Гентом. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Гент розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Олександрія – Гент: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці з комапанії Marathon Bet вважають бельгійців беззаперечними фаворитами – перемога Гента оцінюється в 1.75. Тоді як коефіцієнт на перемогу Олександрії становить 4.90. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш рівно у чотири рази.

Також на думку букмекера, команди будуть більш результативними у першому таймі. На те, що Олександрія до перерви заб'є більше, ніж після, можна поставити з коефіцієнтом 3.86, а навпаки – 3.05. У Гента цей показник має наступний вигляд: 3.18 для першої половини і 2.50 – для другої.

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