Александрия – Гент: предматчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов накануне поединка 2-го тура группового турнира Лиги Европы 2019/20 против бельгийского Гента.

"Игроки готовятся к игре с отличным настроением. Хорошая погода и прекрасный город Львов, в котором мы давно не были. Надеюсь, ребята покажут одну из лучших игр. Мы настраивали команду, чтобы не было того волнения, которое имело место в матче первого тура в Германии против Вольфсбурга.

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Лично у меня больше волнения перед поединками чемпионата Украины, ведь там ставится необходимость одержать результат. Главное, чтобы волнения не было у ребят, а не у меня. Спасибо президенту клуба, который удовлетворил мою просьбу приехать во Львов заранее, чтобы подготовиться к игре. Главное – чтобы ребята восстановились после матча со Львовом. Есть определенные потери – Шендрик и Протасов, они не смогут сыграть. Все остальные футболисты хотят продемонстрировать свои лучшие качества.

Буду рад увидеть своих друзей, которые приедут на матч. Я сегодня видел своего бывшего тренера – Ярослава Дмитрасевича, ведь посещал интернат, в котором учился. Будет много моих друзей и одноклассников, с которыми я буду рад встретиться после игры. Также придут воспитанники спортинтерната, и я очень рад этому.

Яремчук? Не могу сказать, что это мой воспитанник, ведь он играл у нас всего полгода. Он заслуживает только похвалы, ведь очень прибавил в своей игре. Стал более прочным, крепким. Мы пересмотрели 5 матчей Гента и заметили, что с Романом и без него – это две разные команды. Это во многом касается и Игоря Пластуна. Конечно, у них тоже будет вдохновение сыграть удачно на этом стадионе, но надеюсь, что моя команда не даст им продемонстрировать свою лучшую игру.

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Гент – мощная команда, которая имеет немало габаритных игроков – в частности, защитников и форвардов. Несмотря на это, они играют в комбинационный футбол, который мне импонирует. Они умеют контролировать мяч и менять позиции. Возрастные фланговые защитники удачно закрывают бровку, а также эта команда является мощной при стандартах. То есть соперник – очень хороший.

Хотелось бы видеть такую ​​поддержку, как в Александрии в прошлом году. Было очень приятно выходить на полный стадион, даже хотелось самому играть. Надеюсь, будет хотя бы 10 тысяч, это для нас очень важно. Ожидаем хорошей поддержки", – рассказал Шаран.

Напомним, матч Александрия – Гент пройдет 3 октября на Арене Львов. Начало поединка – в 19:55. После поражения от Вольфсбурга в первом туре украинская команда замыкает турнирную таблицу группы I. Гент, который победил Сент-Этьен, лидирует в квартете, имея в активе 3 очка.