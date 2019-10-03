Карпаты готовы объединиться с Рухом и Львовом и планируют реконструкцию стадиона Украины – революционный проект "львов"

Львовский клуб представил инвестиционно-патриотический проект, который получил название "Карпаты-2020". В нем предусмотрено масштабную реконструкцию стадиона Украина, привлечение новых инвестиций, а также вероятное объединение с двумя другими львовскими клубами.

Революционную концепцию развития клуба было опубликовано на официальном сайте Карпат.

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Среди основных положений – реконструкция стадиона Украины, после которого количество мест сократится с 28 тысяч до 15-ти. Зато арена будет оборудована новыми технологиями, а возле нее построено реабилитационный центр для спортсменов-профессионалов, общепит, офисные помещения футбольного клуба Карпаты, клубная спортивная школа, клубный музей, гостиница, спортивные залы для занятий аэробикой, фитнесом, другими спортивными видами массового направления, лечебно-процедурные помещения, массажные, сауны, зал для игровых видов спорта с трибунами на 1000 зрителей, заведения общественного питания, банкетные залы, развлекательные клубы, сувенирные магазины и тому подобное.

Также Карпаты предлагают объединение с соседними клубами – Львовом и Рухом. Подобный союз может помочь выходу на лидирующие позиции в УПЛ и успешным выступлениям на международной арене. Средства на проект клуб планирует получить от инвесторов. Несмотря на упоминание о 2020 году в названии, все задачи, указанные в программе Карпат, могут растянуться на значительно более долгий срок.

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