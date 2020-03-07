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Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

20:02 1499 Читать на русском
Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Олександрія поступилася Динамо у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Динамо.

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

Поєдинок видався напруженим, на полі було багато боротьби, проте Динамо зуміло здобути переконливу перемогу.

Динамо обіграло Олександрію на виїзді у скандальному матчі УПЛ – кияни повернулися на друге місце

Таким чином, Динамо випередило Зорю на 2 очки та завершило першу частину УПЛ на другому місці в турнірній таблиці. Олександрія залишається 5-ю.

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Динамо Динамо Відеоновини Олександрія - Динамо Олександрія Олександрія УПЛ
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