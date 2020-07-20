Александрия – Шахтер: стало известно, почему Каштру пропустил матч УПЛ, в котором "горняки" курьезно упустили победу

Первый ассистент главного тренера Шахтера Витор Северино объяснил, почему Луиш Каштру не управлял командой в матче против Александрии (2:2).

"Луишу разрешили отдохнуть несколько дней, поскольку он очень долго не видел родных. Сезон был трудным и долгим, и Луиш сейчас в Португалии со своей семьей. Понятно, когда главного тренера нет, это тяжело.

Александрия – Шахтер – 2:2 – видео голов и обзор матча

Если не хватает какого-то игрока, лидера, всегда сложно, ведь вместе мы сильнее. Но в любом случае все мы, тренерский штаб и персонал, работаем на одну идею, на команду. Футболисты старались выполнить установку, сделали много хороших вещей, но допустили несколько ошибок. А они – часть роста и обучения", – цитирует Северино пресс-служба Шахтера.

Напомним, отчетный матч завершился очень нелогичной ничьей. Шахтер уверенно контролировал ход поединка после голов Соломона и Тете в первом тайме. Однако, Александрия сумела перевернуть сценарий встречи уже перед самым финальным свистком, забив дважды за три минуты.

Шахтер эпично упустил победу над Александрией – "горняки" побили рекорд Лобановского, бенефис Тете и Соломона