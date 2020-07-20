toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Олександрія – Шахтар: стало відомо, чому Каштру пропустив матч УПЛ, в якому "гірники" курйозно втратили перемогу

08:00 - Читать на русском
Олександрія – Шахтар: стало відомо, чому Каштру пропустив матч УПЛ, в якому "гірники" курйозно втратили перемогу
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Перший асистент головного тренера Шахтаря Вітор Северіно пояснив, чому Луїш Каштру не керував командою у матчі проти Олександрії (2:2).

89’ Олексій Довгий
90+1’ Євген Банада
 
Тете 24’
Манор Соломон 32’
24’ Тете
32’ Манор Соломон
89’ Олексій Довгий
90+1’ Євген Банада

"Луішу дозволили відпочити кілька днів, оскільки він дуже довго не бачив рідних. Сезон був важким і довгим, і Луїш зараз у Португалії зі своєю сім'єю. Зрозуміло, коли головного тренера немає, це важко.

Олександрія – Шахтар – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо бракує якогось гравця, лідера, завжди складно, адже разом ми сильніші. Але в будь-якому випадку всі ми, тренерський штаб і персонал, працюємо на одну ідею, на команду. Футболісти намагалися виконати установку, зробили багато хороших речей, але припустилися кількох помилок. А вони – частина зростання і навчання", – цитує Северіно прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, звітний матч завершився дуже нелогічною нічиєю. Шахтар впевнено контролював перебіг поєдинку після голів Соломона і Тете в першому таймі. Однак, Олександрія зуміла перевернути сценарій зустрічі вже перед самісіньким фінальним свистком, забивши двічі за три хвилини.

Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і Соломона

blog_ava
Зоря – Десна: маленька команда взяла бронзу, але втратила шарм і любов, повага слабеньким сіверянам і топ-сезон Романова
06:00
2328
Теги
Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру Олександрія - Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
24
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук