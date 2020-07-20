Олександрія – Шахтар: стало відомо, чому Каштру пропустив матч УПЛ, в якому "гірники" курйозно втратили перемогу

Перший асистент головного тренера Шахтаря Вітор Северіно пояснив, чому Луїш Каштру не керував командою у матчі проти Олександрії (2:2).

"Луішу дозволили відпочити кілька днів, оскільки він дуже довго не бачив рідних. Сезон був важким і довгим, і Луїш зараз у Португалії зі своєю сім'єю. Зрозуміло, коли головного тренера немає, це важко.

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Якщо бракує якогось гравця, лідера, завжди складно, адже разом ми сильніші. Але в будь-якому випадку всі ми, тренерський штаб і персонал, працюємо на одну ідею, на команду. Футболісти намагалися виконати установку, зробили багато хороших речей, але припустилися кількох помилок. А вони – частина зростання і навчання", – цитує Северіно прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, звітний матч завершився дуже нелогічною нічиєю. Шахтар впевнено контролював перебіг поєдинку після голів Соломона і Тете в першому таймі. Однак, Олександрія зуміла перевернути сценарій зустрічі вже перед самісіньким фінальним свистком, забивши двічі за три хвилини.

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