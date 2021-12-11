Домашняя победа Александрии над Шахтером перед завершением предыдущего сезона, казалось, закрыла легендарную эпоху в истории "желто-зеленых". Владимир Шаран с рядом лидеров покинул команду, а клуб объявил об изменении вектора развития – ожидалось, что руководство сократит финансирование и сделает ставку на молодежь, а коллектив будет бороться за выживание. Впрочем, перед новым чемпионатом состав александрийцев был неплохо усилен, а уже в третьем туре "аграрии" сенсационно били Шахтер Роберто Де Дзерби в Киеве.

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С тех пор прошло четыре месяца. Поражение от подопечных Юрия Гуры остается единственным для "горняков" в нынешнем розыгрыше УПЛ, а Александрия держится в шести очках от пятой позиции. В первом круге "желто-зеленые" вообще снимали скальпы с лидеров (Заря, СК Днепр-1, "нули" с Динамо до 95-й минуты), но ближе к зиме результаты серьезно ухудшились – особенно в матчах против сильных оппонентов. Сказалась потеря Ковальца и Гриня, без которых серьезно просело качество завершающей фазы атаки и работы в глубине.

Даже с этой парочкой в ​​основе футбол Александрии был далек от идеала. Подопечным Юрия Гуры тяжело работать, когда соперник отдает инициативу, а оборона позволяет провести у собственных ворот довольно много моментов – в значительной степени их гасит голкипер Билык, но вечно "тащить" он не может. Именно по этим причинам коллектив страдает нестабильностью, чередуя крутые матчи с провалами в Ужгороде. Так было и в первом круге, и сейчас.

Стихия "желто-зеленых" – контригра в матчах против команд, работающих от владения. Александрийцы здорово сбивают темп игры соперника, успешно ведут борьбу и очень быстро выходят из обороны в атаку, в основном начиная контрвыпад длинными закидушками. Именно в таком футболе подопечные Юрия Гуры били Шахтер и именно благодаря контратакам был уничтожен Металлист 1925 (7 голов за 2 матча). Правда, с Ковальцем и Гринем коллектив делал это лучше, ведь те добавляли к контригре короткие обыгрыши в ключевых зонах – без них "аграрии" потерпели поражение от Ворсклы, СК Днепр-1 и Зари.

Роберто Де Дзерби за полгода работы в Шахтере сумел привить "горнякам" собственный игровой стиль. Его команда строит ромбы в центре поля при билд-апе, начинает позиционные атаки от центрбеков, играет узко и держит мяч с большим количеством мелких передач – прямо как европейские топ-клубы. В провальной Лиге чемпионов дончане стали одними из лучших в дистрибуции и владении, а о тактике украинского вице-чемпиона пишут на крупных европейских аналитических порталах.

Впрочем, вся эта красота пока не доставляет особого удовольствия болельщикам Шахтера. В Лиге чемпионов "оранжево-черные" так и не одержали ни одной победы, пропустив в евровесну скромный Шериф – осенью тираспольцы победили команду Де Дзерби, а посреди этой недели они вырвали ничью в Киеве за несколько секунд до финального свистка. В УПЛ ситуация также далека от идеала – опережать Динамо удается только благодаря большему количеству голов (забили на один больше), в Классическом дерби была зафиксирована нулевая ничья, а чуть ли не в половине поединков качество футбола оказалось очень неоднозначным.

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У Шахтера две ключевые проблемы – слабая оборона и плохая работа против закрытых оборонных блоков. С первой проблемой коллектив живет уже долго, а вот несостоятельность Роберто Де Дзерби поставить выносы "автобусов" на рельсы вызывает недовольство фанатов и аналитиков. Дончане в большинстве своем дожимают оппонентов на классе, однако 50-60 минут равного футбола с минимумом моментов "горняков" гарантированы даже для самых слабых соперников. Именно так "оранжево-черные" провалили ЛЧ. Именно так они опозорились с Шерифом. Именно так они проиграли Александрии летом.

На зимних сборах Шахтеру необходимо поработать над этим компонентом (в частности, и на трансферном рынке), но прямо сейчас важно просто удержать первую позицию. Для этого необходимо бить Александрию с как можно большим счетом. Динамо в текущем туре встречается с Зарей, так что есть шанс даже уйти в отрыв.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец, Гринь – Траоре

Дисквалифицированные: –

Не сыграют по другим причинам: Кирюханцев (условия аренды) – Марлос, Судаков, Патрик, Корниенко, Кривцов, Шевченко, Коноплянка (вне заявки)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Дришлюк – Кожушко, Калюжный, Третьяков – Спинелли

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Педринью, Мудрик – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Александрия точно даст бой Шахтеру. Во-первых, подопечные Юрия Гуры будут играть дома. Во-вторых, Шахтер утомлён Лигой чемпионов. В-третьих, игровой стиль "желто-зеленых" максимально неудобен для "горняков", а дончане так и не преодолели своих проблем в поединках с подобными соперниками. Наконец, оборона вице-чемпиона оставляет минимальные надежды на "сухой" матч.

Тем не менее, Шахтер почти во всех своих проблемных поединках в УПЛ одержал победы (только с Минаем и Александрией произошли осечки). Сейчас же подопечным Роберто Де Дзерби необходимо удержать лидерство в таблице, да и реабилитироваться за фиаско с Шерифом крайне важно – не говоря уже о мести сегодняшнему сопернику. К этому следует добавить довольно невнятные результаты "желто-зеленых" в конце осенней части сезона (в частности, в поединках с лидерами).

Букмекеры не верят в сенсацию, и мы присоединимся к их мнению. Шахтер должен одерживать победу на КСК "Ника". Впрочем, следует не забывать, что весной и летом прогнозы по матчу с Александрией были аналогичными.

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