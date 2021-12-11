Домашня перемога Олександрії над Шахтарем перед завершенням попереднього сезону, здавалося, закрила легендарну епоху в історії "жовто-зелених". Володимир Шаран з низкою лідерів покинув команду, а клуб оголосив про зміну вектору розвитку – очікувалось, що керівництво скоротить фінансування й зробить ставку на молодь, а колектив боротиметься за виживання. Втім, перед новим чемпіонатом склад олександрійців був непогано підсилений, а вже у третьому турі "аграрії" сенсаційно били Шахтар Роберто Де Дзербі в Києві.

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З того часу пройшло чотири місяці. Поразка від підопічних Юрія Гури залишається єдиною для "гірників" у нинішньому розіграші УПЛ, а Олександрія тримається в шести очках від п'ятої позиції. У першому колі "жовто-зелені" взагалі знімали скальпи з лідерів (Зоря, СК Дніпро-1, "нулі" з Динамо до 95-ї хвилини), але ближче до зими результати серйозно погіршились – особливо в матчах проти сильних опонентів. Взнаки дається втрата Ковальця й Гриня, без яких просіла якість завершальної фази атаки і роботи в глибині.

Навіть з цієї парочкою в основі футбол Олександрії був далеким від ідеалу. Підопічним Юрія Гури важко працювати, коли суперник віддає ініціативу, а оборона дозволяє провести біля власних воріт досить багато моментів – значною мірою їх гасить голкіпер Білик, але вічно "тащити" він не може. Саме з цих причин колектив страждає нестабільністю, чергуючи круті матчі з провалами в Ужгороді. Так було і в першому колі, і зараз.

Стихія "жовто-зелених" – контргра у матчах проти команд, які працюють від володіння. Олександрійці здорово збивають темп гри суперника, успішно ведуть боротьбу й дуже швидко виходять з оборони в атаку, здебільшого починаючи контрвипад довгими закиданнями. Саме в такому футболі підопічні Юрія Гури прибили Шахтар і саме завдяки контратакам був знищений Металіст 1925 (7 голів за 2 матчі). Щоправда, з Ковальцем і Гринем колектив робив це краще, адже ті додавали до контргри короткі обіграші в ключових зонах – без них "аграрії" зазнали поразок від Ворскли, СК Дніпро-1 і Зорі.

Роберто Де Дзербі за півроку роботи в Шахтарі зумів прищепити "гірникам" власний ігровий стиль. Його команда вибудовує ромби в центрі поля при білд-апі, починає позиційні атаки від центрбеків, грає вузько й тримає м'яч з великою кількістю дрібних передач – прямо як європейські топ-клуби. В провальній Лізі чемпіонів донеччани стали одними з найкращих за роботою в дистрибуції та володінні, а про тактику українського віце-чемпіона пишуть на великих європейських аналітичних порталах.

Втім, вся ця краса поки що не приносить особливого задоволення вболівальникам Шахтаря. У Лізі чемпіонів "помаранчево-чорні" так і не здобули жодної перемоги, пропустивши у євровесну скромний Шериф – восени тираспольці перемогли команду Де Дзербі, а посеред цього тижня вони вирвали нічию у Києві за кільканадцять секунд до фінального свистка. В УПЛ ситуація також далека від ідеалу – випереджати Динамо вдається лишень завдяки більшій кількості голів (забили на один більше), в Класичному дербі була зафіксована нульова нічия, а ледь не в половині поєдинків якість футболу виявилась дуже неоднозначною.

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У Шахтаря дві ключові проблеми – слабенька оборона й погана робота проти закритих оборонних блоків. З першою проблемою колектив живе вже довго, а от неспроможність Роберто Де Дзербі поставити виноси "автобусів" на рейки викликає невдоволення фанатів та аналітиків. Донеччани здебільшого дотискають опонентів на класі, однак 50-60 хвилин рівного футболу з мінімумом моментів "гірників" гарантовані навіть для найслабших суперників. Саме так "помаранчево-чорні" провалили ЛЧ. Саме так вони зганьбилися з Шерифом. Саме так вони програли Олександрії влітку.

На зимових зборах Шахтарю необхідно попрацювати над цим компонентом (зокрема, і на трансферному ринку), але прямо зараз важливо просто втримати першу позицію. Для цього необхідно бити Олександрію з якомога більшим рахунком. Динамо в поточному турі зустрічається із Зорею, тож є шанс навіть піти у відрив.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець, Гринь – Траоре

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Кирюханцев (умови оренди) – Марлос, Судаков, Патрік, Корнієнко, Кривцов, Шевченко, Коноплянка (поза заявкою)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Дришлюк – Кожушко, Калюжний, Третьяков – Спінеллі

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Тете, Педрінью, Мудрик – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрія точно дасть бій Шахтарю. По-перше, підопічні Юрія Гури гратимуть вдома. По-друге, Шахтар втомлений Лігою чемпіонів. По-третє, ігровий стиль "жовто-зелених" максимально незручний для "гірників", а донеччани так і не подолали своїх проблем у поєдинках з подібними суперниками. Зрештою, оборона віце-чемпіона залишає мінімальні надії на "сухий" матч.

Тим не менш, Шахтар майже в усіх своїх проблемних поєдинках в УПЛ здобув перемоги (тільки з Минаєм і Олександрією сталися осічки). Зараз же підопічним Роберто Де Дзербі необхідно втримати лідерство у таблиці, та і реабілітуватись за фіаско з Шерифом вкрай важливо – не кажучи вже про помсту сьогоднішньому супернику. До цього слід додати доволі невиразні результати "жовто-зелених" наприкінці осінньої частини сезону (зокрема, у поєдинках з лідерами).

Букмекери не вірять у сенсацію, і ми приєднаємось до їхньої думки. Шахтар повинен здобувати перемогу на КСК "Ніка". Втім, варто не забувати, що навесні та влітку прогнози по матчу з Олександрією були аналогічними.

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