Центральным матчем тура станет поединок на Олимпийский НСК между Динамо и Зарей. На нем будет работать Екатерина Монзуль – правда, она будет отвечать за VAR. Главным арбитром встречи будет Игорь Пасхал, сообщает официальный сайт УАФ.

Монзуль заняла 4 место в рейтинге арбитров среди женщин в 2021 году

Судейские назначения на 18 тур УПЛ:

10 декабря

Мариуполь – СК Днепр-1 – Дмитрий Кривушкин (VAR – Евгений Арановский);

Ингулец – Десна – Андрей Коваленко;

11 декабря

Александрия – Шахтер – Александр Шандор (VAR – Николай Балакин);

Верес – Рух – Виталий Романов;

Львов – Ворскла – Ярослав Козык;

12 декабря

Черноморец – Металлист 1925 – Анастасия Романюк;

Динамо – Заря – Игорь Пасхал (VAR – Екатерина Монзуль);

Колос – Минай – Роман Блавацкий.

Заметим, что этот тур закрывает программу УПЛ на 2021 год. Матчи 19-го тура запланированы на февраль 2022-го.

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