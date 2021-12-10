Монзуль снова будет работать на матче Динамо: судейские назначения на 18 тур УПЛ – последний в 2021 году
Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад на поединки 18 тура Украинской Премьер-лиги.
Центральным матчем тура станет поединок на Олимпийский НСК между Динамо и Зарей. На нем будет работать Екатерина Монзуль – правда, она будет отвечать за VAR. Главным арбитром встречи будет Игорь Пасхал, сообщает официальный сайт УАФ.
Монзуль заняла 4 место в рейтинге арбитров среди женщин в 2021 году
Судейские назначения на 18 тур УПЛ:
10 декабря
Мариуполь – СК Днепр-1 – Дмитрий Кривушкин (VAR – Евгений Арановский);
Ингулец – Десна – Андрей Коваленко;
11 декабря
Александрия – Шахтер – Александр Шандор (VAR – Николай Балакин);
Верес – Рух – Виталий Романов;
Львов – Ворскла – Ярослав Козык;
12 декабря
Черноморец – Металлист 1925 – Анастасия Романюк;
Динамо – Заря – Игорь Пасхал (VAR – Екатерина Монзуль);
Колос – Минай – Роман Блавацкий.
Заметим, что этот тур закрывает программу УПЛ на 2021 год. Матчи 19-го тура запланированы на февраль 2022-го.
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