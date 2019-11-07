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Александрия – Сент-Этьен: украинские болельщики рассказали о причинах драки с французскими фанатами

14:33 214 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: украинские болельщики рассказали о причинах драки с французскими фанатами
Схватка футбольных фанатов / Фото из открытых источников

Болельщик Александрии откровенно рассказал о начале конфликта с французами, который перерос в массовую драку в центре Львова накануне матча Лиги Европы.

 

"Они первые начали этот конфликт, еще во Франции. Мы были там на выезде. И они первые начали конфликтовать, постоянно провоцировали нас, показывали неприличные жесты и матерились. Они и раньше дрались с болельщиками из Днепра и Киева, когда играли против наших команд. Поэтому есть уже определенная история противостояний наших фанов и французских", – рассказал о начале конфликта изданию Zaxid.net болельщик Александрии Артем.

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Украинские фанаты предположили, что глядя на воинственное поведение гостей, во время матча на стадионе Арена Львов также возможные провокации. Тем более, что французские фанаты отказались комментировать свои действия, нецензурно ругались в сторону журналистов на английском языке и чуть не набросились на них с кулаками.

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Напомним, вчера, 6 ноября, около 23:15, во Львове на площади Рынок возникла массовая драка между футбольными фанатами из Украины, Франции и Германии, в которой приняло участие более 100 человек. Беспорядки продолжались почти два часа. Правоохранители арестовали двенадцать участников инцидента, из которых – четверо львовян в возрасте 20-22 года и восемь иностранцев. Во время беспорядков были травмированы двое полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

К слову, сегодня вечером, 7 ноября, во Львове состоится матч 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном. Встреча начнется в 22:00 на Арене Львов.

Александрия – Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы

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Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
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Лига Европы Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен футбольные фанаты футбольные хулиганы Александрия - Сент-Этьен Видеоновости
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