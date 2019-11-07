Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили массовую драку в центре Львова

Ажиотаж вокруг матча 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном вылился в беспорядки на улицах Львова – фанаты решили выяснить отношения в центре города.

6 ноября, около 23:15, во Львове на площади Рынок возникла массовая драка между футбольными фанатами из Украины, Франции и Германии, в которой приняло участие более 100 человек. На место инцидента направили экипажи патрульной полиции, бойцов спецподразделения ТОР, управления полиции охраны и следственно-оперативную группу.

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Правоохранители арестовали двенадцать участников инцидента, из которых – четверо львовян в возрасте 20-22 года и восемь иностранцев. Во время беспорядков были травмированы двое полицейских и повреждены два служебных автомобиля, сообщает Нацполиция Львовщины.

Напомним, сегодня вечером, 7 ноября, во Львове состоится матч 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном. Встреча начнется в 22:00 на Арене Львов.

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