Олександрія – Сент-Етьєн: українські вболівальники розповіли про причини бійки з французькими фанатами

Вболівальник Олександрії відверто розповів про початок конфлікту з французами, який переріс у масову бійку у центрі Львова напередодні матчу Ліги Європи.

"Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести та матюкалися. Вони і раніше билися з уболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому є вже певна історія протистоянь наших фанів і французьких", – розповів про початок конфлікту виданню Zaxid.net уболівальник Олександрії Артем.

Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували масову бійку у центрі Львова

Українські фанати припустили, що зважаючи на войовничу поведінку гостей, під час матчу на стадіоні Арена Львів також можливі провокації. Тим більше, що французькі фанати відмовились коментувати свої дії, нецензурно лаялись у бік журналістів англійською мовою і мало не накинулись на них з кулаками.

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Нагадаємо, вчора, 6 листопада, близько 23:15, у Львові на площі Ринок виникла масова бійка між футбольними фанатами з України, Франції та Німеччини, у якій взяло участь понад 100 осіб. Заворушення тривали майже дві години. Правоохоронці заарештували дванадцятьох учасників інциденту, з яких – четверо львів’ян віком 20-22 роки та вісім іноземців. Під час заворушень було травмовано двоє поліцейських та пошкоджено два службових автомобілі.

До слова, сьогодні ввечері, 7 листопада, у Львові відбудеться матч 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном. Зустріч розпочнеться о 22:00 на Арені Львів.

Олександрія – Сент-Етьєн: анонс матчу Ліги Європи