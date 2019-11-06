Олександрія – Сент-Етьєн: прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран відповів на запитання під час прес-конференції перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти французького Сент-Етьєна.

"Приємно повернутися до Львова, адже тут ми добули своє перше очко в Лізі Європи. Сподіваємось, що завтра нам вдасться показати такий же пристойний футбол, як проти Гента у домашньому матчі. Ми віримо, що нам під силу зіграти на рівних з такою командою, як Сент-Етьєн.

Настрій чудовий, практично всі здорові, окрім таких важливих гравців, як Сітало, Шендрик, Запорожан і Протасов. Готувалися в звичайному режимі, головне, щоб всі відновились.

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Чи дивився я матч Сент-Етьєна проти Монако? Я подивився матч з Монако і Ам’єном. Ми побачили різні варіанти тактичних схем. Проти нас вони грали по-іншому, а в цих матчах за схемою 3-4-3. У їхньому складі присутня ротація. Сподобалася організація гри в обороні, команда вміє захищатися, вибігати в контратаки. В обох матчах сподобався Буанга, який виділяється у цій команді.

У нас доволі складний календар, але ми застосовували ротацію. Однак я всерівно бачу, що є втома. Але головне, що психологічно ми знаходимося в хорошому стані. Хлопці зараз у нормальних кондиціях. Ще є доба до матчу, так що ще трохи часу аби відпочити є.

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Чи готова молодь Олександрії? Молодь пристойно зіграла в Кубку з Зорею, але не можу сказати, що вони готові грати в основному складі у Лізі Європи. Грицук не потрапив до заявки Ліги Європи, так що в єврокубкових матчах не зможе зіграти. Він готується до матчу з Олімпіком. Банада відновився від пошкодження, щодо нього будемо приймати рішення завтра", – розповів Шаран на передматчевій прес-конференції.