Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель взяв до України 22-х гравців

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель визначився зі списком футболістів, на яких розраховує в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Олександрії.
Сент-Етьєн оприлюднив список гравців, які вилетіли до України на матч проти Олександрії, інформує офіційний твіттер французького клубу.
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Воротарі: Стефан Руфф'є, Жессі Мулен, Стефан Баїч.
Захисники: Гарольд Мукуді, Вілліам Саліба, Тімоті Колодзейчак, Габріел Сілва, Мігель Трауко, Сержі Паленсія, Лоік Перрен, Матьє Дебюші, Уеслі Фофана.
Півзахисники: Ріяд Будебуз, Махді Камара, Жан-Еде Аолу, Ассан Діуссе, Зайду Юссуф.
Форварди: Вахбі Хазрі, Арно Норден, Деніс Буанга, Ромен Амума, Роберт Беріч.
Нагадаємо, матч Олександрія – Сент-Етьєн запланований на 7 листопада, початок гри о 22:00.
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