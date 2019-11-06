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Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель взяв до України 22-х гравців

15:13 93 Читать на русском
Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель взяв до України 22-х гравців
Гравці Сент-Етьєна / фото: ФК Сент-Етьєн

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель визначився зі списком футболістів, на яких розраховує в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Олександрії.

 

Сент-Етьєн оприлюднив список гравців, які вилетіли до України на матч проти Олександрії, інформує офіційний твіттер французького клубу.

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Воротарі: Стефан Руфф'є, Жессі Мулен, Стефан Баїч.

Захисники: Гарольд Мукуді, Вілліам Саліба, Тімоті Колодзейчак, Габріел Сілва, Мігель Трауко, Сержі Паленсія, Лоік Перрен, Матьє Дебюші, Уеслі Фофана.

Півзахисники: Ріяд Будебуз, Махді Камара, Жан-Еде Аолу, Ассан Діуссе, Зайду Юссуф.

Форварди: Вахбі Хазрі, Арно Норден, Деніс Буанга, Ромен Амума, Роберт Беріч.

Нагадаємо, матч Олександрія – Сент-Етьєн запланований на 7 листопада, початок гри о 22:00.

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Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Олександрія - Сент-Етьєн
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