Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили еще одну драку в центре Львова

Ажиотаж вокруг матча 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном вылился в беспорядки на улицах Львова – фанаты несколько раз пытались выяснить отношения в центре города.

После стычки, которая состоялась сегодня ночью, фанаты из Украины, Франции и Хорватии пытались организовать еще одну попытку выяснить сильнейшего. Об этом сообщают очевидцы, опубликовав соответствующие фото и видео в своих соцсетях.

Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили массовую драку в центре Львова

Как сообщил журналист ZAXID.NET с места происшествия, на площади Рынок около 18:00 началась драка, мужчины начали бросаться бутылками, но полиция оперативно отреагировала на инцидент. Правоохранители разняли футбольных фанатов, создав между ними границу.

Напомним, сегодня вечером, 7 ноября, во Львове состоится матч 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном. Встреча начнется в 22:00 на Арене Львов.

Не смешивайте водку и пиво, – мэр Львова Садовый отреагировал на массовую драку фанатов в центре города

Видео после стычки между фанатами, которая произошла ночью: