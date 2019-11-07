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Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили еще одну драку в центре Львова

18:38 120 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили еще одну драку в центре Львова
Полиция успокаивает футбольных фанатов / Фото: twitter.com/your_melanie

Ажиотаж вокруг матча 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном вылился в беспорядки на улицах Львова – фанаты несколько раз пытались выяснить отношения в центре города.

 

После стычки, которая состоялась сегодня ночью, фанаты из Украины, Франции и Хорватии пытались организовать еще одну попытку выяснить сильнейшего. Об этом сообщают очевидцы, опубликовав соответствующие фото и видео в своих соцсетях.

Александрия – Сент-Этьен: фанаты устроили массовую драку в центре Львова

Как сообщил журналист ZAXID.NET с места происшествия, на площади Рынок около 18:00 началась драка, мужчины начали бросаться бутылками, но полиция оперативно отреагировала на инцидент. Правоохранители разняли футбольных фанатов, создав между ними границу.

Напомним, сегодня вечером, 7 ноября, во Львове состоится матч 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном. Встреча начнется в 22:00 на Арене Львов.

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Видео после стычки между фанатами, которая произошла ночью:

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Лига Европы футбольные фанаты Видеоновости Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Александрия - Сент-Этьен
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