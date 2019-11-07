Не смешивайте водку и пиво, – мэр Львова Садовый отреагировал на массовую драку фанатов в центре города

Городской глава Львова Андрей Садовый обратился к болельщикам с призывом в одной из социальных сетей.

"Львов осуждает любое хулиганство. Футбол – это эмоции, радость и здоровое соперничество. Но также работа для всех служб, обеспечивающих порядок и безопасность. Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали 2 работника полиции, повреждены 2 полицейские машины. Спасибо работникам полиции за оперативную работу. Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку", – написал Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Александрия – Сент-Этьен: украинские болельщики рассказали о причинах драки с французскими фанатами

Напомним, вчера, 6 ноября, около 23:15, во Львове на площади Рынок возникла массовая драка между футбольными фанатами из Украины, Франции и Германии, в которой приняло участие более 100 человек. Беспорядки продолжались почти два часа. Правоохранители арестовали двенадцать участников инцидента, из которых – четверо львовян в возрасте 20-22 года и восемь иностранцев. Во время беспорядков были травмированы двое полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

К слову, сегодня вечером, 7 ноября, во Львове состоится матч 4-го тура Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном. Встреча начнется в 22:00 на Арене Львов.

Александрия – Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы