toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували ще одну бійку у центрі Львова

18:37 52 Читать на русском
Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували ще одну бійку у центрі Львова
Поліція вгамовує футбольних фанатів / Фото з відкритих джерел

Ажіотаж навколо матчу 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном вилився у безлади на вулицях Львова – фанати кілька разів намагалися з’ясувати стосунки у центрі міста.

 

Після сутички, яка відбулася сьогодні вночі, фанати з України, Франції та Хорватії намагалися організувати ще одну спробу з'ясувати сильнішого. Про це повідомляють очевидці, опублікувавши відповідні фото та відео у своїх соцмережах.

Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували масову бійку у центрі Львова

Як повідомив журналіст ZAXID.NET з місця події, на площі Ринок приблизно о 18:00 розпочалась бійка, чоловіки почали кидатись пляшками, але поліція оперативно відреагувала на інцидент. Правоохоронці розборонили футбольних фанатів, утворивши між ними кордон.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 листопада, у Львові відбудеться матч 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном. Зустріч розпочнеться о 22:00 на Арені Львів.

Не змішуйте горілку і пиво, – мер Львова Садовий відреагував на масову бійку фанатів у центрі міста

Відео після сутички між фанатами, яка сталася вночі:

blog_ava
Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи футбольні фанати Відеоновини Олександрія - Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи
    Ліга Європи — 18:302586 Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи
1
год
:
16
хв
Копенгаген
20:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук