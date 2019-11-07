Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували ще одну бійку у центрі Львова

Ажіотаж навколо матчу 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном вилився у безлади на вулицях Львова – фанати кілька разів намагалися з’ясувати стосунки у центрі міста.

Після сутички, яка відбулася сьогодні вночі, фанати з України, Франції та Хорватії намагалися організувати ще одну спробу з'ясувати сильнішого. Про це повідомляють очевидці, опублікувавши відповідні фото та відео у своїх соцмережах.

Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували масову бійку у центрі Львова

Як повідомив журналіст ZAXID.NET з місця події, на площі Ринок приблизно о 18:00 розпочалась бійка, чоловіки почали кидатись пляшками, але поліція оперативно відреагувала на інцидент. Правоохоронці розборонили футбольних фанатів, утворивши між ними кордон.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 листопада, у Львові відбудеться матч 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном. Зустріч розпочнеться о 22:00 на Арені Львів.

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Відео після сутички між фанатами, яка сталася вночі: