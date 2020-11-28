Александрия – Рух – 0:0 – видеообзор матча
18:08 - Читати українською
Александрия принимала Рух в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Александрия владела определенным преимуществом на протяжении первой половины игры, но открыть счет подопечным Шарана не удалось.
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После перерыва хозяева остались в меньшинстве, команду подвел Бондаренко. Игроки Руха не смогли воспользоваться численным большинством, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.
После 11-ти туров Александрия расположилась на 6-й строчке, Рух остается на дне турнирной таблицы.
Рух в большинстве расписал ничью с Александрией – львовяне не победили в 11-м матче подряд
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