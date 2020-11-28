Александрия принимала Рух в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Александрия владела определенным преимуществом на протяжении первой половины игры, но открыть счет подопечным Шарана не удалось.

Львов – Мариуполь – 1:3 – видео голов и обзор матча

После перерыва хозяева остались в меньшинстве, команду подвел Бондаренко. Игроки Руха не смогли воспользоваться численным большинством, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

После 11-ти туров Александрия расположилась на 6-й строчке, Рух остается на дне турнирной таблицы.

Рух в большинстве расписал ничью с Александрией – львовяне не победили в 11-м матче подряд