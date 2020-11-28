Через два дня уже начнется декабрь, а Рух до сих пор не знал побед в УПЛ. Безвыигрышная серия львовян составляла уже десять матчей – а одиннадцатый выпал против коллектива, неделю назад отобравшего очки у Шахтера. Александрии нужно было побеждать в этой встрече, чтобы хотя бы на сутки зацепиться за четвёртое место в турнирной таблице.

Александрия представила новую форму – болельщикам придётся потратиться

Первый тайм поединка на КСК Ника был настолько ужасным, насколько это вообще возможно. До последних минут команды не провели ни одного опасного момента – вспомнить можно только одну подачу хозяев с углового, которую Бабогло замкнул ударом головой мимо дальней штанги. У Руха же имелся лишь слабенький удар в руки Панькиву. Вдоволь было только фолов (24 штуки) и неточных передач.

Небольшое обострение случилось перед перерывом. На 45-й минуте Безбородько ударом головой под перекладину замкнул подачу от Третьякова, а Лучкевич летел на замыкание на дальней штанге – Гагун в последний момент успел выбить мяч, при этом задев ногой лицо Валерия. После розыгрыша углового Третьяков ещё и пробил в падении через себя, но выстрел не стал проблемой для Бандуры. Отдыхать команды ушли при нулях на табло.

На второй тайм Иван Федык выпустил Кухаревича, с первых минут принявшего участие в двух атаках Руха с ударами. Опасными они ни были, да и вообще футбол не изменился – интересных моментов не возникало, но было много фолов. В конце концов, такая игра вылилась в удаление Бондаренко, которому выписали две жёлтые карточки за минуту – Александрия на последние полчаса осталась без основного центрбека.

Преимущество в одного футболиста ничего не дало Руху. Александрия всё равно больше атаковала, однако первый опасный момент во втором тайме случился аж на 75-й минуте – это Ковалец подал на линию вратарской под замыкания Ситалу, но ни Артем, ни Банада по мячу с этой точки попасть не могли. Только после этого львовяне смогли перехватить инициативу, а на 84-й минуте они даже создали свой дебютный голевой эпизод – впрочем, удар Кухаревича с правого края штрафной в ближний угол парировал Панькив.

Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, после которой Александрия набрала 15 очков и поднялась на шестую позицию. Рух, имея в активе только 6 зачётных баллов, остался на последней строчке.

"Отец не сказал ни одного плохого слова о Карпаты": сын Кононова – от завода к работе с Маркевичем в команде УПЛ