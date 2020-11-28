Олександрія – Рух – 0:0 – відеоогляд матчу
18:08 - Читать на русском
Олександрія приймала Рух в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Олександрія володіла певною перевагою протягом першої половини гри, але відкрити рахунок підопічним Шарана не вдалось.
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Після перерви господарі залишились у меншості, команду підвів Бондаренко. Гравці Руха не змогли скористатись чисельною більшістю, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.
Після 11-ти турів Олександрія розташувалась на 6-й сходинці, Рух залишається на дні турнірної таблиці.
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