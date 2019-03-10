Александрия потеряла очки в матче 21 тура УПЛ против Олимпика. Смотрите видео голов и обзор матча.

Александрия в рамках 21 тура УПЛ дома принимала Олимпик. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команды обменялись голами Кирилла Ковальца и Матара Дийе. В составе дончан был удален Максим Тейшейра на 83-й минуте.

Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком

Александр после 21 тура находится на 3 позиции в турнирной таблице, набрав 38 очков, Олимпик десятый с 20 пунктами.