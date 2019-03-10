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Александрия –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

10 марта 23:24 10 Читати українською
Александрия –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Александрия –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 1:1 / ФК Александрия

Александрия потеряла очки в матче 21 тура УПЛ против Олимпика. Смотрите видео голов и обзор матча.

69’ Кирилл Ковалец
 
Максим Тейшейра 83’
Матар Дийе 88’

Александрия в рамках 21 тура УПЛ дома принимала Олимпик. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команды обменялись голами Кирилла Ковальца и Матара Дийе. В составе дончан был удален Максим Тейшейра на 83-й минуте.

Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком

Александр после 21 тура находится на 3 позиции в турнирной таблице, набрав 38 очков, Олимпик десятый с 20 пунктами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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