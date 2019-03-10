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Олександрія –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

10 березня 23:24 83 Читать на русском
Олександрія –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Олександрія –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 1:1 / ФК Олександрія

Олександрія втратила очки в матчі 21 туру УПЛ проти Олімпіка. Дивіться відео голів та огляд матчу.

69’ Кирило Ковалець
 
Максім Тейшейра 83’
Матар Дійє 88’

Олександрія в рамках 21 туру УПЛ вдома приймала Олімпік. Перший тайм пройшов без голів, а по перерві команди обмінялись голами Кирила Ковальця та Матара Дійє. У складі донеччан був вилучений Максим Тейшейра на 83-й хвилині.

Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком

Олександря після 21 туру перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок, Олімпік десятий з 20 пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Олександрія Олександрія Олімпік Олімпік Відеоновини Олександрія - Олімпік
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