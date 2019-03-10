Олександрія втратила очки в матчі 21 туру УПЛ проти Олімпіка. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олександрія в рамках 21 туру УПЛ вдома приймала Олімпік. Перший тайм пройшов без голів, а по перерві команди обмінялись голами Кирила Ковальця та Матара Дійє. У складі донеччан був вилучений Максим Тейшейра на 83-й хвилині.

Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком

Олександря після 21 туру перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок, Олімпік десятий з 20 пунктами.