"Минай – бойцовская команда, весной они показывают бойцовский характер, футбол. В принципе, ребята раскованные, они стараются выбегать. Были некоторые у них позитивные игры. То есть, мы знали, что будет тяжелая игра. В принципе, все игры такие тяжелые. Но тяжело играть, когда ты остаешься вдесятером в начале матча. Ребятам большая благодарность, что выдержали, где-то благодаря характеру сумели сравнять счет.

Два удаления и перебитый пенальти в видеообзоре матча Оболонь – Минай – 1:1

В конце могли дожать и вырвать победу, где-то не получилось. Но ребятам очень большая благодарность за борьбу. Никто не выпадал, все старались максимально работать на положительный результат. Но это футбол. Как видите, все сегодня, можно сказать, было против нас, но благодаря воле, характеру ребят, команды мы все же добыли очко. Хотя мы всегда выходим только играть на победу. Эмоциональный очень матч.

И судей никогда не комментировал, но сегодня такой, можно сказать, треш. Перебитый пенальти, назначения... Это буквоедство. По духу игры, по тому, как складывался матч – это ни в какие ворота не лезет. Перебитый пенальти? Да за линию все выходят на самом деле. Плюс-минус если будем в сантиметрах измерять, то футбола мало будет. Где-то в штрафной кто-то кого-то держит – тоже можно закрывать глаза и ставить пенальти.

Это не балет, а футбол. Где-то крики, где-то в нашего футболиста кто-то врезается. Я тоже сейчас разбегусь, в стенку головой ударюсь – скажу: "Давайте пенальти". То же самое. Такие моменты не красят действия арбитра. Тем более арбитра должны не замечать на поле – тогда это класс арбитра. А сегодня – вы же видите. Не я это говорю, это говорят болельщики, что были на трибунах.

Поэтому ребятам очень большая благодарность, что выдержали. Нам нужно уже выходить из этой ситуации, переключаться на следующую игру. Задача – восстановиться. Не так много времени, но надо уже думать о следующей игре", – поделился Иващенко в эфире УПЛ ТВ.

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