Александрия принимала Минай в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Александрия не оставила никаких шансов Минаю, который за весь матч сумел организовать всего один удар по воротам хозяев.

Александрия без сопротивления разгромила Минай, опустив Селезнева и Ко в зону вылета

Счет открыл Спинелли. Третьяков еще до перерыва удвоил преимущество хозяев, неожиданно попав в ворота с острого угла. Во втором тайме александрийцы продолжили атаковать, и только фарт позволил закарпатцам ограничиться одним пропущенным голом. В итоге – 3:0.

После 17-ти туров УПЛ Александрия поднялась на 6-ю строчку, Минай провалился в зону вылета – 15-й.

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