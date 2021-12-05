Александрия уже с первых минут забрала инициативу в матче, демонстрируя гостям, что они нацелены только на победу, и голы не заставили долго ждать. Сначала Спинелли вогнал мяч головой в сетку, а еще до свистка на перерыв Третьяков удвоил преимущество гостей, пробив с острого угла мимо голкипера.

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Во втором тайме рисунок игры не изменился. Подопечные Гуры контролировали игру, а у закарпатцев моментов почти не было. Евгений Селезнев, который до сих пор одержимый своим бомбардирским рекордом, почти не встречался с мячом. На 69-й минуте его заменили на Кобака, которому ветеран демонстративно не пожал руку.

Ближе к завершению игры легионер хозяев Каспарс Дубра довел счет до разгромного. Финальный свисток зафиксировал победу команды Гуры – 3:0.

После 17-ти туров УПЛ Александрия поднялась на 6-ю строчку, Минай провалился в зону вылета – 15-ю.

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