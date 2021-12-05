Олександрія приймала Минай в рамках 17-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Олександрія не залишила жодних шансів Минаю, який за весь матч зумів організувати лише один удар по воротах господарів.

Олександрія без спротиву розгромила Минай, опустивши Селезньова і Ко до зони вильоту

Рахунок відкрив Спінеллі. Третьяков ще до перерви подвоїв перевагу господарів, несподівано поціливши у ворота з гострого кута. У другому таймі олександрійці продовжили атакувати, і лише фарт дозволив закарпатцям обмежитись одним пропущеним голом. У підсумку – 3:0.

Після 17-ти турів УПЛ Олександрія піднялась на 6-ту сходинку, Минай провалився до зони вильоту – 15-й.

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