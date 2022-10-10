Поєдинок 6-го туру УПЛ, запланований на 10 жовтня, перенесли на невизначений термін.

Гра Олександрія – Металіст 1925 мала розпочатися о 15:00 на НСК Олімпійський. За рішенням Київської ОВА поєдинок вирішили перенести. Нову дату матчу оголосять пізніше, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Після 5-ти турів Металіст 1925 набрав 8 очок і посідає 9 сходинку. Олександрія має 10 пунктів і йде 7-ю.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни завдали масових ракетних ударів по українських містах – зокрема, чимало прильотів зафіксовано у Києві, де мав пройти матч. Внаслідок цього вже підтвердили смерть низки мирних українських громадян.

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