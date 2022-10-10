"Вы же видите, что происходит в Украине. У меня сердце кровью обливается. Ведь я – житель Запорожья и то, что там сейчас происходит... Просто нет слов. Это просто кощунство. Те, кто это делает – просто твари, нелюди, других слов для них нет.

Кривбасс и Минай поделили очки в матче со спорным удалением – команда Вернидуба до сих пор без побед

Очень благодарен легионерам, которые к нам едут. Благодарен Рифету Капичу, который сейчас здесь, несмотря на войну в Украине. Очень хорошо его знаю по Шерифу. Рад, что он здесь, в Кривбассе. Если еще будут футболисты такого уровня, то, думаю, усилимся. Ведь усиливаться надо. Не хватает классных футболистов, которые смогли бы решить судьбу эпизода", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напоминаем, что Запорожье в последние дни едва ли не больше всехо страдало от обстрелов. Сегодня оккупанты нанесли массированный удар по многим городам Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях.