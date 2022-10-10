Александрии перед началом сезона поставили задачу взять медали в чемпионате. Старт сезона показал, что команда действительно настроена добиться этого – "горожане" одержали победы над Ингульцом и Минаем. Впрочем, затем произошло поражение от Металлиста при игре в большинстве более часа (1:3) и ничья с Ворсклой. В амбициях подопечных Юрия Гуры усомнились, однако после международной паузы случилась уверенная победа над Черноморцем (1:2). Решающий ассист отдал Ковалец, который провел первый за год матч.

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Как следствие, Александрия идет в таблице седьмой, однако по игре "желто-зеленые" действительно держат медальный темп. По ожидаемым очкам коллектив перед стартом тура держался на третьей позиции при игре в запасе. При этом на фоне других претендентов на бронзу "горожане" выглядят сбалансированнее и стабильнее, поэтому сегодня именно александрийцы будут фаворитами.

Металлист 1925, как и год назад, демонстрирует очень симпатичный футбол. Неделю назад он позволил переиграть Колос (на тот момент лидера УПЛ) при игре вдесятером – 2:0. Также можно вспомнить ничью с Шахтером (0:0) или триумфальную перестрелку с Ворсклой (3:2), но провальных матчей у харьковчан не намного меньше. СК Днепр-1 устроил им разгром (0:3), а ничейный поединок с Черноморцем должен был завершиться поражением – это признал даже коуч "желто-синих".

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Валерий Кривенцов объясняет проблемы большими кадровыми перестановками. Харьковский клуб сменил более десятка исполнителей и продолжает подписывать новичков, а футбол у Металлиста 1925 достаточно сложный для понимания. Пока что больше всего проблем возникает в обороне – она допустила аж 11,49 ожидаемых голов. Если бы не феерическая игра голкипера Мозиля, "желто-синие" шли бы на последней позиции, а не на десятой.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Капинус (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист 1925

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Русин, Кравченко, Мартынюк, Габелок, Ременюк – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Как уже говорилось, Александрия – фаворит противостояния. В этом уверены все букмекеры, да и сама логика подсказывает ставить на подопечных Юрия Гуры. Металлист 1925 может дать серьезный бой, но этой команде ощутимо не хватает сыгранности и стабильности. Кроме того, у "горожан" несколько шире скамейка запасных.

Конечно, в условиях нынешней УПЛ возможен любой результат, но наиболее вероятным итогом поединка выглядит победа александрийцев.

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