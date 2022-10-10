Олександрія в рамках 6-го туру УПЛ зустрінеться з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія перед початком сезону поставили завдання взяти медалі в чемпіонаті. Старт сезону показав, що команда дійсно налаштована добитись цього – "містяни" здобули перемоги над Інгульцем і Минаєм. Втім, потім сталася поразка від Металіста при грі у більшості понад годину (1:3) та нічия з Ворсклою. В амбіціях підопічних Юрія Гури засумнівались, однак після міжнародної паузи сталася впевнена звитяга над Чорноморцем (1:2). Вирішальний асист у ньому віддав Ковалець, який провів перший за рік матч.

Як наслідок, Олександрія йде у таблиці сьомою, але по грі "жовто-зелені" дійсно тримають медальний темп. За очікуваними очками колектив перед стартом туру тримався на третій позиції при грі в запасі. При цьому на тлі інших претендентів на бронзу "містяни" виглядають збалансованіше й стабільніше, тож сьогодні саме олександрійці будуть фаворитами.

Металіст 1925, як і рік тому, демонструє дуже симпатичний футбол. Тиждень тому він допоміг переграти Колос (на той момент лідера УПЛ) при грі вдесятьох – 2:0. Також можна згадати нічию з Шахтарем (0:0) чи тріумфальну перестрілку з Ворсклою (3:2), однак провальних матчів у харків'ян не набагато менше. СК Дніпро-1 влаштував їм розгром (0:3), а нічийний поєдинок з Чорноморцем мав завершитись поразкою – це визнав навіть коуч "жовто-синіх".

Валерій Кривенцов пояснює проблеми великими кадровими перестановками. Харківський клуб замінив понад десяток виконавців і продовжує підписувати новачків, а футбол у Металіста 1925 досить складний для розуміння. Поки що найбільше негараздів виникає в обороні – вона допустила аж 11,49 очікуваних голів. Якби не феєрична гра голкіпера Мозіля, "жовто-сині" йшли б на останній позиції, а не на десятій.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Капінус (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст 1925

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дячук, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Кравченко, Мартинюк, Габелок, Ременюк – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Як уже говорилося, Олександрія – фаворит протистояння. В цьому впевнені усі букмекери, та і сама логіка підказує ставити на підопічних Юрія Гури. Металіст 1925 може дати серйозний бій, але цій команді відчутно бракує зіграності й стабільності. Крім того, у "містян" дещо ширша лава запасних.

Звісно, в умовах нинішньої УПЛ можливий будь-який результат, однак найбільш вірогідним підсумком поєдинку виглядає перемога олександрійців.

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