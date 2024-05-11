Поединок на Эстадио Нуэво Лос Карменес не имел турнирного значения. Реал уже чемпион, а Гранада уже вылетела в Сегунду. Карло Анчелотти использовал этот поединок для ротации – отдых получили Винисиус, Беллингем, Кроос, Карвахаль, Вальверде, Родриго, Начо и Менди. И Лунин.

В контексте ротации и распределения сил перед финалом Лиги чемпионов данное решение можно было понять, однако вратарский вопрос в Реале стоит отдельно. Андрей не сыграл и в предыдущем матче чемпионата, позволив камбэкнутсяь Куртуа и отдохнув перед Баварией – и вот, во втором матче Ла Лиги подряд, украинец снова уступает место Тибо. Это ротация или наигрыш бельгийца?

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Следующие поединки в Примере дадут больше понимания. В любом случае, Куртуа получил минимальную нагрузку – Гранада за весь матч нанесла только один удар в створ. После углового, когда Мендес пробивал головой с линии вратарской. Тибо перевел мяч над перекладиной.

Гораздо активнее бельгийцу пришлось работать на перехватах. Куртуа работал блестяще, не допустив ни одной ошибки. Также вспоминается эпизод на 28-й минуте, когда Тибо выбежал за пределы штрафной и головой в прыжке выбил мяч из-под Юзвяка – а поляк мог и один на один выскочить.

Для полевых футболистов Реала матч проходил гораздо проще. Играя в невысоком темпе, подопечные Карло Анчелотти провели аж четыре гола. Главным героем поединка стал Браим Диас, который приложился ко всем забитым мячам.

Именно после его прострела на 38-й минуте Фран Гарсия открыл счет, пробив метров с восьми. 1:0.

В компенсированное же время Браим разогнал атаку и отдал проникающий пас Гарсии, а тот покатил под удар Гюлеру. Арда вторым касанием попал под дальнюю штангу. 2:0 Интересно, что Фран стал первым за шесть лет защитником Реала, которому удалось забить и отдать ассист в матче Ла Лиги – последний раз это делал Серхио Рамос.

В начале второго тайма Диас отличился и сам, прорвавшись из центра поля по левому полуфлангу. Перед штрафной площадкой Браим качнул Гумбау, после чего бахнул под ближнюю. 3:0!

Ну а на 59-й минуте Браим Диас оформил дубль, приняв пас от Модрича и пробив с разворота. 4:0 Финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" именно с этим счетом.

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