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Александрия – Мариуполь: Езерский назвал фаворита в ожесточенном матче за Лигу Европы

16:26 - Читати українською
Александрия – Мариуполь: Езерский назвал фаворита в ожесточенном матче за Лигу Европы
Александрия – Мариуполь / Фото из открытых источников

Экс-игрок киевского Динамо и донецкого Шахтера Владимир Езерский поделился мыслями относительно возможных победителей матча плей-офф УПЛ за выход в еврокубки.

35’ Денис Безбородько
 
Павел Полегенько 28’
28’ Павел Полегенько
35’ Денис Безбородько

"Александр Бабич и Владимир Шаран — опытные наставники. Александрия в минувшем сезоне играла в Лиге Европы, поэтому мы знаем, как она может играть на результат. Уверен, в этой паре борьба за победу будет вестись до последней минуты. Тяжело спрогнозировать, кто больше фаворит, но у Александрии более опытная команда.

Колос – СК Днепр-1: Езерский выделил фаворита в борьбе за путевку в Лигу Европы

У Мариуполя тоже есть опытные игроки, плюс молодежь, которая набивает шишки и получает опыт таких матчей. Думаю, что Мариуполь тоже хочет скрасить свою концовку сезона, выиграв в плей-офф путевку в Лигу Европы. Сейчас перед командой стоит задача пробиться в еврокубки и все мысли должны быть направлены на выполнение этой задачи. Все шансы для этого у них есть", – цитирует Езерского Zbirna.com.

Напомним, матч Александрия - Мариуполь состоится уже сегодня, 25 июля, начало в 19:30. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Александрия – Мариуполь: анонс матча плей-офф УПЛ

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Теги
Лига Европы Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Владимир Владимир Езерский Александрия - Мариуполь
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