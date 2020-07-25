Александрия – Мариуполь: Езерский назвал фаворита в ожесточенном матче за Лигу Европы

"Александр Бабич и Владимир Шаран — опытные наставники. Александрия в минувшем сезоне играла в Лиге Европы, поэтому мы знаем, как она может играть на результат. Уверен, в этой паре борьба за победу будет вестись до последней минуты. Тяжело спрогнозировать, кто больше фаворит, но у Александрии более опытная команда.

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У Мариуполя тоже есть опытные игроки, плюс молодежь, которая набивает шишки и получает опыт таких матчей. Думаю, что Мариуполь тоже хочет скрасить свою концовку сезона, выиграв в плей-офф путевку в Лигу Европы. Сейчас перед командой стоит задача пробиться в еврокубки и все мысли должны быть направлены на выполнение этой задачи. Все шансы для этого у них есть", – цитирует Езерского Zbirna.com.

Напомним, матч Александрия - Мариуполь состоится уже сегодня, 25 июля, начало в 19:30. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Александрия – Мариуполь: анонс матча плей-офф УПЛ