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Колос – СК Днепр-1: Езерский выделил фаворита в борьбе за путевку в Лигу Европы

13:10 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1: Езерский выделил фаворита в борьбе за путевку в Лигу Европы
Колос – СК Днепр-1 / Фото из открытых источников

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча плей-офф УПЛ за выход в еврокубки.

 

"Это будет встреча двух интересных команд. Колос ворвался в Премьер-лигу, амбициозная команда. Попав в первую шестерку, потом Колосу было сложно без большого опыта соперничать с серьезными коллективами. Но у Колоса есть потенциал, есть организация игры. Благодаря своим амбициям футболисты Колоса дали бой Динамо, Шахтеру. У команды уже появилась уверенность в своих силах.

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Что касается СК Днепр-1, то команда Дмитрия Михайленко хорошо укомплектована, показывает комбинационный футбол и любит высоко играть в обороне. Мне кажется, встретятся примерно равные соперники, но небольшое преимущество отдам все же днепрянам, потому что у них есть опытные футболисты, которые знают, как добиваться результата. Но это плей-офф, игра из одного матча, поэтому результат может быть положительным в данном случае для любой из команд", – сказал Езерский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, матч Колос – СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 25 июля, начало в 17:00. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Колос – СК Днепр-1: анонс матча плей-офф УПЛ

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