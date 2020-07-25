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Олександрія – Маріуполь: Єзерський назвав фаворита у запеклому матчі плей-офф за Лігу Європи

16:26 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь: Єзерський назвав фаворита у запеклому матчі плей-офф за Лігу Європи
Олександрія – Маріуполь / Фото ФК Олександрія

Екс-гравець київського Динамо та донецького Шахтаря Володимир Єзерський поділився думками стосовно можливих переможців матчу плей-офф УПЛ за вихід у єврокубки.

 

"Олександр Бабич і Володимир Шаран – досвідчені наставники. Олександрія в минулому сезоні грала у Лізі Європи, тому ми знаємо, як вона може грати на результат. Упевнений, у цій парі боротьба за перемогу буде вестися до останньої хвилини. Важко спрогнозувати, хто фаворит. Але в Олександрії більш досвідчена команда.

Колос – СК Дніпро-1: Єзерський виділив фаворита у боротьбі за путівку у Лігу Європи

У Маріуполя теж є гравці з досвідом та молодь, яка "набиває шишки" й отримує досвід в таких матчах. Думаю, що Маріуполь хоче покращити результати кінцівки сезону, вигравши в плей-офф путівку в Лігу Європи. Зараз перед командою стоїть завдання пробитися в єврокубки і всі думки мають бути спрямовані на виконання цього завдання. Всі шанси для цього у них є", – цитує Єзерського Zbirna.com.

Нагадаємо, матч Олександрія – Маріуполь відбудеться вже сьогодні, 25 липня, початок о 19:30. Переможець вийде у фінал, де зможе поборотися за право зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Ліга Європи Володимир Володимир Єзерський Олександрія - Маріуполь
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