Олександрія – Маріуполь: Єзерський назвав фаворита у запеклому матчі плей-офф за Лігу Європи

"Олександр Бабич і Володимир Шаран – досвідчені наставники. Олександрія в минулому сезоні грала у Лізі Європи, тому ми знаємо, як вона може грати на результат. Упевнений, у цій парі боротьба за перемогу буде вестися до останньої хвилини. Важко спрогнозувати, хто фаворит. Але в Олександрії більш досвідчена команда.

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У Маріуполя теж є гравці з досвідом та молодь, яка "набиває шишки" й отримує досвід в таких матчах. Думаю, що Маріуполь хоче покращити результати кінцівки сезону, вигравши в плей-офф путівку в Лігу Європи. Зараз перед командою стоїть завдання пробитися в єврокубки і всі думки мають бути спрямовані на виконання цього завдання. Всі шанси для цього у них є", – цитує Єзерського Zbirna.com.

Нагадаємо, матч Олександрія – Маріуполь відбудеться вже сьогодні, 25 липня, початок о 19:30. Переможець вийде у фінал, де зможе поборотися за право зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ