Донецкий Олимпик принимал Ворсклу в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Несмотря на заметное преимущество донецкой команды, результат встречи с Ворсклой стал довольно неожиданным.

Ворскла удержала минимальную победу над Олимпиком и догнала Динамо в турнирной таблице

Игроки Олимпика создали больше моментов у ворот соперника, однако именно гости забрали три очка. После перерыва форвард полтавчан Владислав Кулач отличился единственным и, соответственно, победным мячом в матче.

После 6-ти туров УПЛ Ворскла расположилась на второй строчке, уступая Динамо по дополнительным показателям. Олимпик – 6-й.

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