Олександрія та Інгулець створили справжній трилер у рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Вже після першого тайму майже у нікого не залишилось сумнівів щодо переможця матчу, адже підопічні Шарана відвантажили супернику 4 м'ячі, на що Інгулець відповів лише голом престижу.

Олімпік – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі малюнок гри кардинально змінився. Гості з Петрового зуміли ще двічі відзначитись у воротах господарів і скороти відставання до мінімуму, проте на фінальний штурм сил не залишилось, Олександрія перемогла.

Таким чином, Олександрія набрала дев'ять очок, з якими команда посідає сьому сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець, маючи в активі чотири залікових бали, тримається на десятій позиції.

Олександрія перемогла Інгулець у матчі з сімома голами та двома вилученнями – петровці ледь не відігралися з 0:4