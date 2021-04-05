Похоже, Мирча Луческу и его тренерский штаб уже знают, кого и когда нужно выпускать на замену в УПЛ.

Жерсон Родригес забил победный мяч киевлян на последних минутах встречи с Александрией, чем поспособствовал сохранению 7-очкового преимущества над Шахтером.

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Для форварда "бело-синих" это третий гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Интересно, что все три взятия ворот имеют две общих черты – мячи были забиты после выхода на замену и еще на одной и той же 90-й минуте. О удивительном совпадении сообщает официальный сайт Динамо.

С голами в других турнирах ситуация отличается. В Суперкубке Украины Жерсон отличился в первой 45-минутке, а в еврокубках – дважды во вторых таймах. В общем Родригес отличился 6 мячами в 30 матчах текущего сезона. В активе есть еще и один ассист.

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