Схоже, Мірча Луческу та його тренерський штаб вже знають, кого і коли потрібно випускати на заміну в УПЛ.

Жерсон Родрігес забив переможний м'яч киян на останніх хвилинах зустрічі з Олександрією, чим посприяв збереженню 7-очкової переваги над Шахтарем.

Олександрія – Динамо – 1:2 –відео голів і огляд матчу

Для форварда "біло-синіх" це третій гол у цьогорічному розіграші Прем'єр-ліги. Цікаво, що всі три взяття воріт мають дві спільні риси – м'ячі були забиті після виходу на заміну та ще й на одній і тій самій 90-й хвилині. Про дивовижний збіг повідомляє офіційний сайт Динамо.

З голами в інших турнірах ситуація відрізняється. У Суперкубку України Жерсон відзначився у першій 45-хвилинці, а в єврокубках – двічі в других таймах. Загалом Родрігес відзначився 6 м'ячами у 30 поєдинках поточного сезону. В активі є ще й один асист.

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