Александрия – Динамо: Шапаренко пропускает матч УПЛ – известна причина

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко не сыграет в матче 22-го тура УПЛ против Александрии.

21-летний полузащитник прибыл в составе делегации Динамо на отчетный матч, но не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча – Михайличенко сделал 8 изменений

Во время предматчевой студии на телеканале Футбол 2 сообщили, что на Николая всерьез рассчитывал главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, но футболист подхватил простуду. У Шапаренко температура, поэтому в штабе "бело-синих" решили не рисковать здоровьем игрока. Позже станет известно, насколько ситуация серьезная.

Добавим, что после 20 туров Александрия занимает пятую строчку турнирной таблицы УПЛ и на 5 очков отстает от Динамо, которое идет третьим.

Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ