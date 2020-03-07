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Александрия – Динамо: Шапаренко пропускает матч УПЛ – известна причина

17:05 137 Читати українською
Александрия – Динамо: Шапаренко пропускает матч УПЛ – известна причина
Николай Шапаренко / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко не сыграет в матче 22-го тура УПЛ против Александрии.

 

21-летний полузащитник прибыл в составе делегации Динамо на отчетный матч, но не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

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Во время предматчевой студии на телеканале Футбол 2 сообщили, что на Николая всерьез рассчитывал главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, но футболист подхватил простуду. У Шапаренко температура, поэтому в штабе "бело-синих" решили не рисковать здоровьем игрока. Позже станет известно, насколько ситуация серьезная.

Добавим, что после 20 туров Александрия занимает пятую строчку турнирной таблицы УПЛ и на 5 очков отстает от Динамо, которое идет третьим.

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