Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча – Михайличенко сделал 8 изменений

Александрия принимает Динамо Киев в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Это последняя игра первого этапа УПЛ 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда Шарана набрала лишь 4 балла после зимнего перерыва, тогда как киевляне одержали две победы и одну встречу проиграли. Динамовцам нельзя терять очки, ведь Заря опережает в борьбе за второе место. Александрийцам тоже не желательно отпускать конкурентов, если они хотят зацепиться хотя бы за бронзу. После поражения на этом же поле в 2018 году киевляне набрали 7 пунктов за 3 поединка против отчетного соперника.

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По сравнению с победной игрой в чемпионате Украины против Колоса Алексей Михайличенко заменил 8 игроков, вышедших в стартовом составе: Бущан вместо Бойко в воротах, после дисквалификации Миколенко возвращается налево в защиту, а Буяльский – на позицию под нападающими вместо Дуэлунда. Отсутствующего Цыганкова меняет Караваев, травмированного Де Пену – Вербич. Русин и Сидорчук отправляют в запас Соля с Кадири. А вот Шапаренко, которого Шепелев заменил на 31-й минуте в Киеве, не попадает даже в заявку.

Александрия: Панькив (к) – Лучкевич, Бухал, Дубра, Стецьков – Гречишкин, Гордиенко, Довгий – Задерака, Ситало, Третьяков

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к) – Караваев, Шепелев, Буяльский, Вербич – Русин

Александрия – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 7 марта 2020