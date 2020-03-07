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Олександрія – Динамо: Шапаренко пропускає матч УПЛ – відома причина

17:05 863 Читать на русском
Олександрія – Динамо: Шапаренко пропускає матч УПЛ – відома причина
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не зіграє у матчі 22-го туру УПЛ проти Олександрії.

 

21-річний півзахисник прибув у складі делегації Динамо на звітний матч, але не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

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Під час передматчевої студії на телеканалі Футбол 2 повідомили, що на Миколу серйозно розраховував головний тренер киян Олексій Михайличенко, але футболіст підхопив застуду. У Шапаренка температура, тому у штабі "біло-синіх" вирішили не ризикувати здоровям гравця. Пізніше стане відомо, наскільки ситуація серйозна.

Додамо, що після 20 турів Олександрія посідає п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ і на 5 очок відстає від Динамо, яке йде третім.

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Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
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Олександрія - Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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